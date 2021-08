Krakowianin rozpoczął pracę z zespołem "Jaskółek"

Zespół Unii Tarnów do sezonu 2021/2022 przystąpił pod wodzą nowego trenera Pawła Nowaka, dla którego samodzielne prowadzenie drużyny w III lidze jest nowym doświadczeniem i sporym wyzwaniem.

Nowy szkoleniowiec „Jaskółek” w przeszłości był doskonale znanym piłkarzem. Ma na koncie 237 występów na boiskach ekstraklasy (w zespołach Wisły Kraków, Cracovii i Lechii Gdańsk) oraz 24 strzelone bramki w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. W trakcie swojej kariery występował także m.in. w I-ligowej Sandecji Nowy Sącz, II-ligowej Garbarni Kraków i III-ligowym Porońcu Poronin.

- Od dziecka chciałem zostać piłkarzem, choć przyznam się, że przez kilka miesięcy próbowałem też swoich sił w hokeju na lodzie w Cracovii, ale była to krótka przygoda i szybko wróciłem do ukochanego futbolu – wspomina nowy szkoleniowiec Unii. – Od najmłodszych lat moim marzeniem było, by zagrać w ekstraklasie i cel osiągnąłem. Niewykluczone, że gdybym wtedy stawiał sobie inne, bardziej ambitne cele, osiągnąłbym w futbolu znacznie więcej. Zebranie doświadczenie oraz fakt, że mogłem spędzić kilka lat w piłce na najwyższym krajowym poziomie, zobaczyć jak to wszystko od środka wygląda, teraz procentuje. Miło jest też powspominać stare dobre czasy – dodaje.