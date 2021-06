Krakowscy radni na publicznym garnuszku. Dorabiają krocie na potęgę na publicznych posadach

Z 43 krakowskich radnych 16 pracuje w różnych urzędach lub spółkach publicznych. Jeśli dodamy do tego ośmioro radnych pracujących w szpitalach, szkołach, na uczelniach i w innych publicznych instytucjach (jest m.in. strażak), to okazuje się, że ponad połowa krakowskich radnych żyje na publicznym garnuszku.

Maksymalna miesięczna wysokość diety radnego to 2684,13 zł. W skali roku daje to 32,2 tys. zł. I tyle wykazuje większość krakowskich radnych w swoich oświadczeniach majątkowych za rok ubiegły. Tymczasem średnie wynagrodzenie w 2020 r., według danych GUS, wyniosło 5167,47 zł. Trudno się więc dziwić, że radni parają się dodatkową pracą zarobkową. Problem w tym, że za tą pracę w dużej mierze płacimy my wszyscy.

Skupiamy się jednak na tych 16, bo jeśli przyjrzeć się ich zatrudnieniu, to widać, że decyduje klucz polityczny. Choć ten dotyka nieraz radnych z drugiej grupy, np. Annę Prokop-Staszecką. Należy ona do prezydenckiego klubu Przyjazny Kraków i przez wiele lat kierowała szpitalem Jana Pawła II w Krakowie. Tym zarządza województwo małopolskie, gdzie władzę od końca 2018 r. pełni Prawo i Sprawiedliwość. W efekcie radna jesienią 2019 r. pożegnała się z posadą. Nadal pracuje jednak w szpitalu jako ordynator jednego z oddziałów (216 tys. zł za zeszły rok).

Wróćmy jednak do naszej "szesnastki", bo tam mamy bardzo ciekawe przypadki. Niedawno pisaliśmy o radnym Adamie Migdale (Przyjazny Kraków). Od lat pracuje w spółce Miejska Infrastruktura (MI), odpowiedzialnej za strefę płatnego parkowania i budowę parkingów. To ostatnie spółce nie szło i zapadła decyzja o jej likwidacji. Ta trwa do dzisiaj, a radny Migdał wciąż w spółce pracuje. Za zeszły rok zainkasował z tego tytułu 189 tys. zł. Więcej, niż w czasie, gdy spółka działała normalnie – w 2019 r. zarobił 144 tys. zł.

Kolejny radny prezydenckiego klubu z zatrudnieniem w mieście to Kazimierz Chrzanowski, który zajmuje się administracją obiektów w Przedsiębiorstwie Usług Technicznych. To spółka założona przez miejską spółkę MPEC. Zajmuje się budową infrastruktury ciepłowniczej. Radny w zeszłym roku zarobił tam 130 tys. zł.

Na czele spółki Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych Kraków stoi szef klubu PiS w radzie miasta Włodzimierz Pietrus (prezes zarządu, 235 tys. zł). To o tyle ciekawe, bo to spółka Skarbu Państwa. Przed wyborami samorządowymi w 2018 r. prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że osoby pracujące w spółkach SP nie będą mogły kandydować. Włodzimierz Pietrus pracę w PUHiT otrzymał jednak po wyborach. Wcześniej pracował w spółce wojewódzkiej – Nowe Centrum Administracyjne.

Jakiś czas temu było głośno, że w radzie nadzorczej ARM Kraków zasiadł Jerzy Wenderlich, polityk od lat związany z SLD i Kujawsko-Pomorskim. Co człowiek z tego regionu ma wspólnego z Krakowem? Podobne pytanie można zadać krakowskiemu radnemu Michałowi Drewnickiemu (PIS), który zasiada w radzie nadzorczej miejskiej spółki PEC Tychy (61 tys. zł za 2020 r.). Do tego radny do niedawna był rzecznikiem urzędu marszałkowskiego (114 tys. zł za 2020 r.).

Jedną ze spółek przejętych przez ekipę PiS po wyborach 2018 są Koleje Małopolskie, którymi do końca roku 2018 kierował radny KO Grzegorz Stawowy. Co ciekawe, ten nadal jest na liście płac spółki – 123 tys. zł za ubiegły rok. To jednak efekt wygranego procesu radnego z byłym pracodawcą, efektem czego była wypłata pieniędzy za brak odprawy przy jego zwolnieniu.

Co ciekawe, pracę w urzędzie marszałkowskim wciąż mają niektórzy radni KO (albo przynajmniej mieli w 2020 r.), która w województwie rządziła do wyborów w 2018 r. Na liście płac za ubiegły rok znajduje się Iwona Chamielec i Jakub Kosek (już tam nie pracuje). Natomiast radny Tomasz Daros (KO) w oświadczeniu majątkowym za rok 2020 wpisał dochód z pracy (29 tys. zł) w Małopolskim Regionalnym Funduszu Poręczeniowym, czyli spółce założonej przez MARR.

- W takich miastach, jak Kraków powinno być mnie radnych, np. dwudziestu kilku, ale za to powinni być radnymi zawodowymi i dostawać normalną pensją. Obecna dieta jest przecież niższa, niż minimalne wynagrodzenie. Radny zawodowy brałby wtedy bezpłatny urlop w miejscu dotychczasowej pracy i skupiał się tylko na pracy w radzie miasta – mów nam Dominik Jaśkowiec (KO), przewodniczący krakowskiej rady. Jaśkowiec do niedawna był adiunktem na Uniwersytecie Warszawskim, a niedawno przeniósł się na Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Michał Drewnicki zaznacza, że każdy musi gdzieś pracować, ale zgadza się z Dominikiem Jaśkowcem w kwestii radnych zawodowych. - Taki radny cały swój czas mógłby poświęcić radzie, a jego status byłby klarowny. Co oczywiście wiązałoby się z większymi zarobkami, bo dieta to przecież tylko zwrot kosztów – kwituje. Problem w tym, że taka zmiana, wiążąca się z podwyżką wynagrodzeń radnych, to ruch bardzo trudny politycznie.

Żeby jednak wprowadzić zawód radnego, potrzebne są zmiany na szczeblu centralnym. - Radni teraz szukają dodatkowego zatrudnienia, co czasami budzi pewne zastrzeżenia. Jeśli tego nie rozwiążemy w sposób systemowy, to problem będzie dalej. Bo to problem, czy nie ma konfliktu interesu w niektórych głosowaniach, co nie jest dobre dla funkcjonowania rady – dodaje Jaśkowiec.

- Z jednej strony każdego normalnego człowieka by szokowało, że tak dużo członków rady miasta za tak duże pieniądze pracuje w tak dużej liczbie firm powiązanych z administracją publiczną. To szokujące. Mamy do czynienia z dość powszechną patologią dotyczącą wszystkich organizacji politycznych. Z drugiej strony to aż tak bardzo nie dziwi, bo przyzwyczailiśmy się do nadużyć władzy, tych etycznych, bo wszystko jest w zgodzie z prawem. I jesteśmy trochę na to obojętni, ile kto z publicznych pieniędzy zarabia i jak bardzo głosi przy tym swoje zaangażowanie społeczne i altruizm – mówi nam prof. Andrzej Piasecki.

Jednocześnie prof. Piasecki nie zgadza się, że dieta radnego jest niska. - Na uczelni taką pensję zarabiają asystenci. To dieta nieopodatkowana, na pięć lat daje pewność zarobków. Radni w wakacje nie pracuję i dostają dietę na zasadzie „czy się stoi czy się leży”. Jak któryś radny w spółce zarabia ponad 100 tys. zł rocznie, to dieta 32 tys. zł to poważne dofinansowanie budżetu domowego - kwituje politolog.