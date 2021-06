Oświadczenia majątkowe krakowskich radnych. Kto najbogatszy, kto najbiedniejszy?

W Krakowie będzie referendum w sprawie Igrzysk Europejskich? Nikłe szanse. Większość radnych jest przeciw

Krakowscy radni z klubu Kraków dla Mieszkańców przygotowali projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum dotyczącego organizacji Igrzysk Europejskich. Pod obrady Rady Miasta Krakowa ma trafić w sierpniu, a planowana data referendum to 10 października. Małe są jednak szanse, aby do referendum doszło, bo pozostałe kluby w radzie miasta do pomysłu są nastawione sceptycznie.