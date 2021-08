Krakowscy śledczy oskarżyli gang, który z banków wyłudził 32 mln zł. Stosowali metodę „na wrzutkę”

Jak podaje Gazeta Wyborcza gang działał w latach 2011-2013 i najpierw wyprowadzał pieniądze z banków metodą "na wrzutkę”. Ofiarami były placówki bankowe z Warszawy, Krakowa i Wrocławia.

Metoda przestępców polegała na zakładaniu w banku rachunku na podstawie podrobionych dokumentów. Jednocześnie podpisywano dodatkową umowę, która umożliwiała dokonywanie tzw. wpłaty zamkniętej bezpośrednio w kasie lub za pośrednictwem wrzutomatu.

Z banku otrzymuje się wtedy specjalną kopertę, do której klient może włożyć gotówkę i skorzystać z wrzutomatu. Jednocześnie deklaruje, ile pieniędzy przekazuje do banku. Były to kwoty rzędu 1,5 mln euro.

Pieniądze są od razu księgowane na rachunku, ale koperta z zawartością najpierw trafiała do sortowni pieniędzy. Tam okazywało się, że nie było w środku gotówki, a pocięte gazety. Przestępcy, korzystając z tego, że dochodziło wcześniej do zaksięgowania rzekomo wpłaconych pieniędzy zlecali elektronicznie przelew dużych sum z konta, zanim jeszcze bank się zorientował, że w kopercie nie ma pieniędzy.