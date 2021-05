Krakowska AGH organizuje i promuje szczepienia. I naraża się antyszczepionkowcom

Kanclerz AGH Henryk Zioło poinformował 20 maja, że uczelnia została uwzględniona w programie szczepień w „zakładach pracy” organizowanym przez Ministerstwo Zdrowia. Szczepienia będą prowadzone od 7 do 27 czerwca w budynku "Krakus" na terenie uczelni, przy ul. Reymonta. Trwa rejestracja. W komunikacie kanclerz zachęca do szczepień, podkreśla też, że AGH prowadzi wszelkie starania by być uczelnią bezpieczną. Informuje, że AGH zakłada normalne funkcjonowanie uczelni od 1 października. Następnie odnośnie rozpoczęcia nowego roku akademickiego pojawia się informacja, która wywołała awanturę:

W komentarzach, których setki wylały się na Facebooku pod informacją o akcji szczepień, jedni stają po stronie władz uczelni, a inni zarzucają AGH łamanie prawa, piszą o przymuszaniu do szczepień i szykanach. - Bierzecie odpowiedzialność za skutki eksperymentu medycznego do którego pośrednio przymuszacie studentów? To mi wygląda na przymus pośredni i szantaż - to jeden z komentarzy antyszczepionkowców. Do sieci trafił skan pisma kierowanego do krakowskiej prokuratury, w którym kancelaria z Warszawy zawiadamia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pracowników AGH, "którzy poprzez swoje zachowanie przymuszają studentów do udziału w eksperymentalnym programie szczepienia przeciw Covid-19, od jakiego uzależniają możliwość kontynuacji stacjonarnej nauki".

Uczelni obrywa się też za ogłoszoną przez dziekana Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH decyzję, iż do odbywania zajęć terenowych i praktyk zostaną dopuszczeni wyłącznie studenci z zaświadczeniami o zaszczepieniu co najmniej pierwszą dawką, a ci, którzy "nie uznają za celowe poddania się szczepieniu", będą musieli poczekać na te zajęcia i praktyki do następnego roku.