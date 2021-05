Słowacja otwiera się na zaszczepionych. I od razu oferuje zniżki dla Polaków Łukasz Bobek

Słowacy znoszą obowiązek kwarantanny dla zaszczepionych i tych, co przechorowali covid-19 – dotyczy to także Polaków. Dodatkowo słowackie ośrodki turystyczne przygotowały ofertę, by zachęcić Polaków do przyjazdu.