Krakowski duet Sarapata idzie za ciosem. W teledysku do utworu "Rework" pojawia się Mateusz Damięcki Paweł Gzyl

Sarapata Grzegorz Lechmain

"Rework" to kolejna produkcja krakowskiego duetu Sarapata, która dowodzi jak duży potencjał drzemie w jego autorskiej wizji muzyki elektronicznej - tętniącej rytmem i jednocześnie melodyjnej. Porywającej do tańca i zarazem wzruszającej. A w klipie zrealiowanym do piosenki pojawia się Mateusz Damięcki w nietypowej roli.