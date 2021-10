Krakowski duet Sarapata powraca z nowym singlem i teledyskiem. "Nika" już do obejrzenie w internecie

FLESZ - Bon na kulturę. Do wydania 400 euro!

Nika to pierwszy utwór jaki powstał na debiutancką płytę duetu. Pomysł na utwór zrodził się z bliżej niesprecyzowanych, ale za to bardzo silnych wzruszeń w pewien jesienny wieczór. Jeden przesterowany syntezator i stare pianino stanowią podstawę piosenki, którą bracia uzupełnili nieco abstrakcyjnymi samplami skrzypiec i dziecięcego głosu. Utwór jest jednym z bardziej delikatnych w repertuarze duetu i nie sili się na bycie imprezowym hitem. Elektronika zdecydowanie służy tutaj opowieści przeprowadzonej od delikatnego wstępu do przejmującego finału.