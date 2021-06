Krakowski muzyk rockowy Marcin "Bzyk" Bąk okradziony ze sprzętu nagraniowego. Kto pomoże mu go go odzyskać?

- Ostatni raz byłem tam w miniony piątek. Wziąłem słuchawki, które były mi potrzebne i zamknąłem drzwi na klucz jak zwykle. Potem udałem się do Łodzi, gdzie biorę udział w realizacji filmu „Na zawsze Melomani”. Po powrocie do Krakowa, pojechałem w poniedziałek wieczór do studia, bo byłem umówiony z klawiszowcem na nagrania. I od razu zobaczyłem, że jest źle: zamek był wyłamany, a drzwi uchylone. Kiedy wszedłem do środka, zastałem puste pomieszczenie – opowiada nam „Bzyk”.

Studio nagraniowe muzyka znajdowało się w dawnej portierni budynku Drukarni Beltrani S.J. przy ulicy Śliwkowej w Krakowie.

Znajdował się tam sprzęt, który „Bzyk” zgromadził w ciągu ostatniej dekady: komputer z programami do tworzenia muzyki, głośniki, mikrofony, mikser oraz okablowanie. Nie był to nowy sprzęt – wokalista grupy Wu-Hae kupował go okazyjnie od znajomych, gromadząc w ten sposób wszystko, co było mu potrzebne do tworzenia nowych nagrań.