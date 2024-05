Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami pilnie potrzebuje wolontariuszy. Potrzebne też wsparcie finansowe. Chorych zwierząt przybywa

Wolontariusze poszukiwani!

Każdy kto marzy o tym, by zostać wolontariuszem - musi najpierw pobrać ankietę ze strony Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i dokładnie się z nią zapoznać. KTOZ pyta w niej o wiele różnych aspektów: czy posiadamy zwierzęta i jakie mamy doświadczenie w opiece nad nimi, a także co sprawiło nam w niej najwięcej trudności. W ankiecie pada również pytanie o to, czy przeszliśmy jakieś szkolenia związane z pracą ze zwierzętami oraz czy mieliśmy już okazję być w schronisku.

Kandydat na wolontariusza jest również pytany o to co lubi robić w wolnym czasie, a także co zmotywowało go, by zgłosić się do wolontariatu.