Ceny truskawek w Krakowie. Na placach targowych coraz większy wybór owoców. Ile kosztują?

Ceny truskawek w Krakowie

Na targowiskach zaczęły się już pojawiać pierwsze - tegoroczne - truskawki. Tak, jak można było przewidzieć - wystarczyło kilka cieplejszych dni, by truskawki w tunelach zaczęły szybciej dojrzewać. Pierwsze, chociaż w bardzo symbolicznych ilościach, truskawki można było już kupić przed około tygodniem. W Krakowie na Rynku Kleparskim cena kilograma truskawek waha się od 16.00 do 24 złotych. W innych miastach w Polsce ceny sięgają nawet 32.00 zł za kg. Na rynku hurtowym ceny truskawek pochodzących z upraw tunelowych wahają się w przedziale 20-30 zł/kg. Znacznie taniej natomiast można kupić truskawki z importu - ok. 10.00 - 16.00 zł. Jeszcze przed majówką za sprowadzane z Grecji, Serbii i Holandii owoce trzeba było zapłacić od 9.00 do 14.00 zł za kg.