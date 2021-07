Król strzelców z Bułgarii podpisał kontrakt z Sandecją!

29-letni snajper w minionym sezonie zdobywając 23 gole w 28 kolejkach został królem strzelców bułgarskiej drugiej ligi, a jego Lokomotiv Sofia awansował do tamtejszej ekstraklasy. Dikow, który w kampanii 2017/2018 również został najlepszym strzelcem w drugiej lidze, nie zdecydował się na przedłużenie wygasającej z końcem czerwca umowy i nalegał na zagraniczny transfer.

Zawodnik związał się z Sandecją umową na rok z opcją jej przedłużenia o kolejnych dwanaście miesięcy.

Tak swojego nowego napastnika przedstawiła Sandecja Nowy Sącz:

„Svetoslav Dikov to zawodnik, który przez wiele sezonów był wyróżniającą się postacią na boiskach Vtora Liga. Najlepiej świadczą o tym tytuły króla strzelców, zdobyte w rozgrywkach 2017/2018 oraz 2020/2021. W ubiegłym sezonie w barwach czterokrotnego Mistrza Bułgarii, Lokomotivie Sofia strzelił 24 bramki, co znacznie pomogło jego drużynie w uzyskaniu awansu. Łącznie na drugim szczeblu rozgrywkowym Svetoslav zaliczył 101 występów, w których 70-krotnie wpisywał się na listę strzelców, dodatkowo notując 21 asyst. Kontrakt rosłego napastnika wygasł z końcem czerwca, w związku z tym trafia do Nowego Sącza jako wolny zawodnik. Witamy Svetoslav w "Biało-czarnych", życzymy dużo zdrowia i wielu bramek w naszym zespole”.