Ksiądz usłyszał zarzuty molestowania pacjentki. Kuria zawiadomiła o przestępstwie po czterech latach

- Ksiądz Kazimierz K. usłyszał zarzut dopuszczenia się innej czynności seksualnej wobec osoby niepoczytalnej, jednej z pacjentek w placówce szpitala w Suchej Beskidzkiej. Trwa postępowanie w tej sprawie. Ksiądz nie przyznał się do stawianych mu zarzutów - informuje Janusz Hnatko, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Potwierdza, że do zdarzenia miało dojść w kwietniu 2017 r. Zawiadomienie o tym do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie złożyła Kuria Metropolitalna w Krakowie w lutym 2021 r. Prokuratura bada więc także, dlaczego zgłoszenie złożono po czterech latach. - Jeżeli ktoś ma wiedzę o przestępstwie, to powinien o tym niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby. Za zatajanie takich informacji, szczególnie w przypadku instytucji, może grozić odpowiedzialność karna - przyznaje Janusz Hnatko.

O szokującej sprawie, jako pierwsze informację podało radio RMF FM. Ustalono, że do zdarzenia doszło na szpitalnym oddziale geriatrycznym. Tam ksiądz codziennie odwiedzał chorych z religijną posługą. Jedna z pacjentek prawie po każdej wizycie duchownego była pobudzona. Zachowanie kobiety zaniepokoiło personel oddziału. Według nieoficjalnych informacji, w kwietniu 2017 r. ksiądz został przyłapany na kontaktach z półprzytomną pacjentką, gdy dotykał ją w sposób, który jednoznacznie wskazywał na molestowanie.