KSU, Kobranocka i Róże Europy na jednym koncercie w Krakowie w sobotę 28 sierpnia w Hype Parku

Tych kapel nikomu nie trzeba przedstawiać, a ich hity śpiewane są do dziś. Niezorientowanym trzeba napisać, że w latach 80. nie było internetu, YouTube'a i telefonów komórkowych. Twórczość undergroundowych zespołów niosła się za sprawą kaset przegrywanych na Grundigach i piosenkach śpiewanych przy ognisku. W telewizji były dwa kanały, a przy życiu trzymał nas nieśmiertelny Marek Niedźwiecki z radiową Trójką i Rozgłośnia Harcerska. To tyle historii. Czas na powrót do przeszłości!

Zespół KSU podczas swojej ponad 40-letniej działalności oficjalnie wydał 12 płyt. Oprócz tego ukazało się ponad 30 pirackich wydawnictw - głównie z materiałami koncertowymi. Zespół początkowo wykonywał klasyczny punk w stylu lat 70. z elementami hard rocka i z tym nurtem jest powszechnie utożsamiany. Wielkim atutem grupy jest świetne brzmienie, wypracowane przez lata wspólnego grania, kultowe numery autorstwa lidera Eugeniusza "Siczki" Olejarczyka oraz ogromna energia, która kapela przekazuje publiczności.