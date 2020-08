KSW 54. WYNIKI WALK, KTO WYGRAŁ? W walce wieczoru Gamrot pokonał Ziółkowskiego 30 08

Galę w telewizji i internecie można będzie oglądać w systemie PPV (pay-per-view). Dostęp kosztuje 29 zł (kiedyś było to 40 zł), a wykupić go można zarówno na stronie internetowej organizatorów kswtv.com, jak i w platformach Cyfrowego Polsatu (abonenci i użytkownicy korzystający z dekoderów satelitarnych, w technologii IPTV - EVOBOX IP, do odbioru telewizji internetowej OTT - EVOBOX STREAM) czy Ipla.

KSW 54. Nowa walka wieczoru: Gamrot – Ziółkowski

Gwoździem programu gali KSW 54 miało starcie o pas wagi lekkiej niepokonanych zawodników: Mateusz Gamrot (16-0 1NC, 5 KO, 4 sub) - Szamil Musajew (14-0, 8 KO, 2 sub). W tej parze ostatecznie jednak nastąpiła zmian, do walki z Gamrota stanie Marian Ziółkowski. Miał walczyć na tej gali z Maciejem Kazieczką, który też już poznał nowego rywala, będzie nim Chorwat Karlo Caput (8-1, 3 KO, 3 sub).

– Na ostatniej prostej przygotowań do walki Musajew nabawił się kontuzji kolana – mówi Martin Lewandowski, jeden z właścicieli organizacji KSW. – Próbowaliśmy ratować to zestawienie, zapewniając Szamilowi najlepsze wsparcie medyczne. Niestety kontuzja okazała się na tyle poważna, że nie było mowy o możliwości walczenia.

Ziółkowski już był przymierzany do walki o pas wagi lekkiej. Miał walczyć z Normanem Parkiem na KSW 50 o tymczasowy pas tej kategorii, ale musiał zrezygnować z powodu kontuzji. Potem miał propozycję walki z Gamrotem na KSW 53, ale problemu z koronawirusem sprawiły, że do starcia nie doszło. Teraz dostanie swoją szansę.

Natomiast „Gamer” ostatnio na KSW 53 wygrał przez techniczny nokaut z Normanem Parkiem (lekarz zadecydował, że Irlandczyk nie jest w stanie kontynuować walki).