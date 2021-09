Kto chce odwołać Romana Ciepielę z funkcji prezydenta miasta Tarnowa? Miasto oklejone plakatami o referendum

Plakaty o referendum na ulicach Tarnowa

Miasto w ostatnich dniach zalane zostało czarno-białymi plakatami, z przekreślonym wizerunkiem Romana Ciepieli. Zawisły na ogrodzeniach, słupach ogłoszeniowych, wielu kierowców znalazło je za szybami swoich samochodów. Do przechodniów krzyczą hasła: „Odwołać Ciepielę”, „Referendum!”.

- Liczyłem na to, że radni podejmą taką inicjatywę. Skoro trzy lata z rzędu prezydent nie uzyskał od radnych wotum zaufania, to znaczy, że stracił ich poparcie i kolejnym krokiem powinna być uchwała o ogłoszeniu referendum w sprawie jego odwołania. Niestety mój pomysł na razie nie wzbudził entuzjazmu w radzie, również wśród radnych PiS-u – mówi Marek Ciesielczyk, niezależny radny miejski, przewodniczący Antypartii.

Do Rady Miejskiej w 2018 roku wszedł wprawdzie z list Koalicji Obywatelskiej, ale po wyborach szybko okazało się, że nie po drodze mu z tym ugrupowaniem, ani z samym prezydentem. O odwołaniu Romana Ciepieli mówi już od jakiegoś czasu, teraz przystępuje do działania. - Czas ucieka, a miasto zamiast się rozwijać wpada w coraz większy regres. To w dużej mierze efekt złych decyzji prezydenta, który nie liczy się ze zdaniem innych, również swoich współpracowników, nie podejmuje dialogu z radnymi – przekonuje.