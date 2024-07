Kubańskie show muzyczno-taneczne Pasión de Buena Vista 28 lutego 2025 roku w ICE Kraków

Pasión de Buena Vista to spektakularne kubańskie show pełne energii, uroku, siły i wdzięku. Niezwykłe połączenie dynamicznego tańca i żywiołowej muzyki, pięknej scenografii i porywającej choreografii sprawia, że jest to wyjątkowe widowisko. Wyjątkowi muzycy, znakomici piosenkarze i niesamowici tancerze tworzą spektakl, który zaraża humorem i temperamentem Kuby.

Dzięki unikalnej mieszance melancholii i radości, rytmom przenikającym pod skórę oraz melodiom i ruchom trafiającym prosto do serca, artyści rozpalają ogień kubańskiej pasji do życia. Pasión de Buena Vista to prawdziwa deklaracja miłości do Kuby, wprowadzająca widzów w nowy wymiar tańca i śpiewu. To najczystszy kubański ogień.