Latynoskie rytmy w oryginalnych wnętrzach. Kubańska wokalistka Mili Morena wystąpi 30 maja w krakowskim klubie Hedwig’s

Mili Morena jest kubańską wokalistką i tancerką, która przynosi do Krakowa gorące, latynoskie rytmy z elementami jazzowymi. W trakcie swojej kariery miała przyjemność współpracować z wielkimi autorytetami muzyki kubańskiej, takimi jak Los Van Van, Grupo Moncada, Paulo FG, Dan Den, Pachito Alonzo, NG La Banda, a także z nominowaną do nagrody Grammy Septeto Nacional de Ignacio Pińeiro. Występowała również z Omarą Portuondo, która jest znana z projektu Buena Vista Social Club. Mili Morena koncertowała w wielu krajach świata, m.in. w Kanadzie, Francji, Meksyku i na Jamajce. Koncert w Hedwig’s potrwa ok. 2 godziny.

Hedwig’s to wyjątkowy klub w Krakowie, mieszczący się w spektakularnej, zdesakralizowanej kaplicy istniejącej od XIV wieku przy ul. Stradomskiej 12-14 w centrum Krakowa. Miejsce jest otwarte na działania artystyczne, regularnie odbywają się tu wydarzenia muzyczne, a co tydzień – imprezy z DJ-ami. Specjalnością miejsca jest autorska karta koktajli inspirowanych nurtami w sztuce i architekturze – House of Arts. Klub jest częścią Stradom House Autograph Collection, luksusowego 5-gwiazdkowego hotelu działającego w ramach sieci Marriott.