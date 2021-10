Kuchnia podhalańska. Przysmaki kuchni góralskiej, które przygotujesz w domu [PRZEPISY]

Kuchnia góralska – przepisy. Moskole, góralska kwaśnica, czy pieczona baranina... Tradycyjna kuchnia góralska nie należy do specjalnie wykwintnych, jednak urzeka doskonałym i niepowtarzalnym smakiem. Moskole, kwaśnica, dania z oscypkiem, pieczona baranina to tylko niektóre przysmaki podhalańskiej kuchni. Zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy naszych Czytelników na prawdziwe dania podhalańskiej kuchni!

Podstawa góralskiej kuchni to ziemniaki i... kapusta. Te pierwsze, zwane grulami, znajdują wiele zastosowań. Góralki przyrządzały z nich kilka rodzajów klusek. Z ziemniaków powstawał także tzw. moskol, który doskonale zastępował chleb.

Moskol doczekał się nawet przyśpiewki: Moskolicku łowsiany

na blasce piecony

jesceś nie upiecony

juzześ łobrymbiony Z kiszonej kapusty przyrządza się natomiast słynną kwaśnicę, czyli zupę na soku z kiszonej kapusty i kapustę z grochem. Co jeszcze można zjeść na Podhalu? Zobaczcie przepisy i zróbcie prawdziwie podhalańskie dania w domu! Podhalańskie moskole. Fot. Paweł Epler

Prawdziwe podhalańskie moskole z niebanalnym masłem

Przepis Agnieszki Delkowskiej, góralki z dziada pradziada, autorki bloga Lady Kitchen Składniki 2 kilogramy ugotowanych i przeciśniętych przez praskę ziemniaków

ok. 1/2 kg mąki pszennej

Składniki na masło ziołowo-pomidorowe masło

1/2 pęczka pietruszki

1/2 pęczka koperku

ząbek czosnku

5 pomidorów suszonych w oleju Wykonanie

Ziemniaki najlepiej uklepać w misce i podzielić na 4 części. Usunąć jedną (dodajemy ją do zagniatania) i w miejsce po ziemniakach wsypać tyle mąki, żeby dokładnie wyrównała się mąka z ziemniakami. Dołożyć usuniętą część i wyrobić zwarte ciasto. Uformować cienkie placuszki i smażyć na suchej patelni po 2-3 minuty z każdej strony.

Masło ziołowo-pomidorowe. Kostkę masła połączyć z drobno posiekaną pietruszką (1/2 pęczka), koperkiem (1/2 pęczka), ząbkiem czosnku przepuszczonym przez praskę i 5 pomidorami suszonymi w oleju. Wymieszać masło i podawać go na ciepłe moskole. Prawdziwa podhalańska kwaśnica. Fot. Paweł Epler

Rozgrzewająca kwaśnica góralska mojej babci

Przepis na prawdziwą kwaśnicę! Agnieszka Delkowska z Kościeliska z pasją zgłębia tajniki gotowania i pieczenia. Jest autorką bloga Lady Kitchen. Zdradziła nam przepis na kwaśnicę, która od lat przygotowywana jest w jej podhalańskim domu. Składniki około 5 litrów wody

1 kg wędzonych mięsnych żeberek

1 kg kapusty kiszonej dobrej jakości

5 ząbków czosnku

4 ziarna jałowca

kilka ziaren pieprzu

gałązka tymianku

gałązka rozmarynu

około 1 łyżeczki cząbru - świeży lub suszony

lubczyk - kilka gałązek lub 1,5 łyżeczki suszonego

4 suszone grzyby, wcześniej namoczone

szklanka soku z kiszonej kapusty

osobno ugotowane ziemniaki pokrojone w kostkę

Wykonanie

Żeberka pokroić w kawałki, zalać zimną wodą, dodać jałowiec, pieprz, tymianek, rozmaryn i lubczyk. Na wolnym ogniu ugotować esencjonalny wywar. Do osobnego garnka posiekać kapustę kiszoną, zalać zimną wodą tak, żeby lekko przykryć kapustę. Ugotować do miękkości. W połowie gotowania do kapusty dodać namoczone i pokrojone grzyby. Jak kapusta zmięknie, dołożyć ją do wywaru i żeberek, dołożyć razem z wodą, w której się gotowała. Dolać sok z kapusty i dodać przeciśnięte ząbki czosnku. Doprawić solą, pieprzem, cząbrem. Spróbować. Jeśli za mało kwaśna, dolać soku z kiszonej kapusty. Jeśli nie macie, to może być sok z cytryny. Nie maltretujcie kwaśnicy octem, maggi ani kwaskiem cytrynowym. Dobrej jakości składniki bronią się same swoim smakiem. Ugotowane ziemniaki przełożyć na talerz i zalać gorącą kwaśnicą. Kwaśnica jak każda potrawa z kapusty ma to do siebie, że po każdym odgrzaniu smakuje coraz lepiej. Jest cudownie kwaśna i rozgrzewająca. Pieczona podhalańska baranina. Fot. archiwum

Pieczona podhalańska baranina

Przepisem na pieczoną baraninę podzieliła się Maria Krzeptowska z Koła Gospodyń Wiejskich w Kościelisku. Potrawa zdobyła I miejsce w konkursie „Sykowne gaździny z Kościeliskiej gminy” w 2015 roku. Składniki kawał baraniny (ok. 1 kg)

przyprawy (czosnek, majeranek, ziele angielskie, liść laurowy, wegeta, sól, pieprz, oliwa)

pietruszka

marchew

seler

cebula

Wykonanie

Baraninę zapeklować w oliwie z dodatkiem czosnku, majeranku, liścia laurowego, wegety, soli i pieprzu. Na drugi dzień obsmażyć mięso na patelni, dodać startą na tarce marchew, pietruszkę, seler, pokrojoną w kostkę cebulę i przyprawy do smaku. Dusić do miękkość około 3,5 godziny. Podhalańska zupa bryndzowa. Fot. Paweł Epler

Podhalańska zupa bryndzowa

Przepis Agnieszki Delkowskiej, autorki bloga Lady Kitchen Składniki 2,5 litra wywaru warzywnego

30 dag boczku wędzonego

1/2 kg bryndzy owczej

400 ml kwaśnej śmietany

2 ząbki czosnku

sól, pieprz, majeranek

kilka pokrojonych w kostkę i ugotowanych ziemniaków

marchewka (pokrojona ugotowana z ziemniakami) Wykonanie

Z pora, selera, pietruszki, marchewki, cebuli i świeżego lubczyk ugotować na wolnym ogniu wywar.

Do bardzo gorącego dodać bryndzę. Zmniejszyć ogień i dodawać kolejno - przesmażony boczek pokrojony w drobną kostkę (razem z wytopionym tłuszczem), ugotowane ziemniaki i marchewkę. Do osobnej miski wlać śmietanę i trochę gorącej zupy. Wymieszać. Zahartowaną śmietanę wlać do zupy. Dodać wyciśnięty czosnek. Pieprzem pieprzem i majerankiem i ewentualnie solą. Podhalański żur z kiełbasą na serwatce z grulami. Fot. Wojciech Matusik

Podhalański żur z kiełbasą na serwatce z grulami

Przepisem na żur na serwatce podzieliła się z nami Ewa Słodyczka, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Kościeliska. Spróbujcie, bo jest pyszny! Składniki wywar z szynki świątecznej

2 litry maślanki

szklanka żuru

kiełbasa

boczek

cebula

tarty chrzan

śmietana

ziemniaki

Wykonanie

Maślankę podgrzać (nie gotować!), odcedzić przez gęste sito, powstanie serwatka, którą trzeba dodać do wywaru z szynki. Kiełbasę pokroić w talarki, cebulę i boczek w kostkę. Wszystko podsmażyć, dodać do wywaru. Doprawić. Dodać starty chrzan zagotować, wlać śmietanę i żur. Zagotować. Podawać z grulami. Szybka tarta po góralsku z oscypkiem. Fot. archiwum

Szybka tarta po góralsku z oscypkiem

Janina i Andrzej Gutowie mieszkają w Poroninie. Obydwoje są inżynierami po Politechnice Krakowskiej, ale zawsze mocno trzymali się tradycji - także w kuchni. Dziś razem z dziećmi prowadzą karczmę i pensjonat Honielnik na Gubałówce. Pani Janina od zawsze świetnie gotuje i lubi eksperymentować w kuchni. Składniki gotowe ciasto francuskie

20 dag wędliny

20 dag pieczarek

20 dag oscypka

cebula czerwona

papryka

3 jajka

szklanka śmietany kremówki

świeże zioła (estragon, majeranek)

Wykonanie

Przesmażyć na maśle pokrojone pieczarki. Wyłożyć ciastem formę do tarty bądź inną i podpiec około 10 minut w piekarniku nagrzanym do 200 stopni.

Wyjąć z pieca, wysypać na ciasto pokrojone wędlinę, pieczarki, cebulę, paprykę, ciut posolić (ewentualnie potrzepać pieprzem) i zalać roztrzepanymi jajkami razem ze szklanką śmietany. Na koniec posypać startym oscypkiem. Tak przygotowane włożyć do piekarnika jeszcze na 30-40 min.

Można podawać z sezonowymi surówkami, ale sama też dobra. Tradycyjny wielkanocny mazurek Koła Gospodyń Wiejskich z Kościeliska. Fot. Wojciech Matusik

Tradycyjny wielkanocny mazurek Koła Gospodyń Wiejskich z Kościeliska

Przepisem na pyszny mazurek podzieliła się Sara Sieradzan, członkini koła.

Składniki na ciasto 35 dag mąki pszennej

10 dag cukru pudru

20 dag masła, zimnego

łyżka śmietany 18 proc.

2 żółtka

Składniki na masę krówkową 1/2 puszki gotowej masy krówkowej

5 łyżek dżemu morelowego Dodatkowo rodzynki

płatki migdałów

kandyzowana skórka pomarańczowa lub cytrynowa

daktyle, orzechy, itp. (według smaku) Wykonanie

Mąkę przesiać, dodać masło, posiekać, dodać żółtka, cukier, śmietanę, szybko zagnieść.

Blachę o wymiarach 35x25 cm wysmarować masłem, wyłożyć papierem do pieczenia. Ciasto rozwałkować, przenieść na blaszkę, dokładnie wylepić spód i wyrównać. Ozdobić wokół skręconym wałeczkiem ciasta (wersja wielkanocna).

Piec w temperaturze 200 st. przez ok. 20 minut, na jasnozłoty kolor. Ciasto jest płaskie, ale właśnie takie ma być! Ostudzić!

Dżemem morelowym, a potem gotową masą krówkową posmarować upieczone i wystudzone ciasto.

Posmarowane ciasto udekorować bakaliami. Mogą to być rodzynki, płatki migdałów, kandyzowana skórka pomarańczowa lub cytrynowa, daktyle, orzechy, itp.