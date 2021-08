Kultura niedosłyszalna. Tylko kilka krakowskich placówek ma ułatwienie dla osób słabosłyszących

Osoby z niepełnosprawnością słuchu nadal zmagają się z brakiem dostępności miejsc użyteczności publicznej. Chociaż coraz więcej urzędów i instytucji publicznych wychodzi naprzeciw potrzebom osób słabosłyszących, w Krakowie placówki kulturalne z zainstalowanymi pętlami indukcyjnymi można policzyć na palcach jednej ręki. Tymczasem Fundacja Kultury bez Barier apeluje: dostępność dla osób z niepełnosprawnościami - w tym niepełnosprawnością słuchową - powinna być standardem każdej instytucji publicznej, zarówno urzędowej, jak i kulturalnej.

W miejscach takich, jak kina, muzea i teatry do aparatu lub implantu słuchowego dociera bardzo wiele dźwięków jednocześnie i trudno je zidentyfikować. Podczas gdy bohaterowie na scenie w teatrze prowadzą dialog i wypowiadają się równocześnie, przypisanie głosu do odpowiedniej postaci okazuje się bardzo trudne. Szczególnie, gdy widownia żywo zareaguje na konkretną scenę. W muzeach praktycznie zawsze panuje pogłos, a ludzie obecni na wystawie rozmawiają ze sobą. Dodatkowo podczas kupna biletów personel zwykle znajduje się za szybą, co wyjątkowo utrudnia komunikację - wymienia Aleksandra Szorc, użytkowniczka aparatów słuchowych i koordynatorka dostępności w Fundacji Kultury bez Barier. - Dlatego instalacja pętli indukcyjnych, dzięki którym znika dyskomfort związany ze słyszeniem, w tego typu miejscach jest niezwykle ważna