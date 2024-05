Kwietny dywan zdobi rynek w Starym Sączu. Wstali przed świtem, żeby przygotować to cudo z okazji Bożego Ciała

Kwietny dywan po raz drugi w Starym Sączu

Wstali przed świtem, by prace rozpocząć o godz. 5 rano. Grupa parafian ze św. Elżbiety pod kierunkiem siostry Alicji ułożyła liczący 35 metrów dywan kwiatowy. Prace ruszyły nad ranem, by udało się je dokończyć przed zaplanowaną na godz. 10 mszę świętą przy ołtarzu polowym na rynku w Starym Sączu. Nabożeństwo odprawione zostanie z okazji Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwanej popularnie Bożym Ciałem. Po mszy świętej wierni przejdą w procesji ulicami miasta do kościoła Bożego Miłosierdzia na Osiedlu Słonecznym.

Kwietne dywany na liście UNESCO

W Polsce tradycja układania dywanów kwiatowych z okazji Bożego Ciała jest kultywowana od lat. Są miejsca, gdzie posiada ona bogatą, ponad 200-letnią historię. Do tych najbardziej znanych należą kilometrowe dywany w Spycimierzu w województwie łódzkim. Usypywane z tysięcy kwiatów na procesję Bożego Ciała dywany nawiązują do tradycji średniowiecznej, kiedy to królewskie ogrody przekazywały na rzecz Kościoła kwiaty, które miały posłużyć do przyozdobienia katedr dla uświetnienia uroczystości.