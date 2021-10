Labrador z podciętym gardłem został... zwrócony właścicielce. Bulwersująca sprawa znalazła swój finał [DRASTYCZNE ZDJĘCIA]

Właścicielka narodowości romskiej, po tym gdy została ukarana mandatem za brak ważnego szczepienia suczki… otrzymała ją z powrotem, co musi budzić spore kontrowersje. Po informacjach do jakich dotarliśmy można stwierdzić, że wokół sprawy zrobiło się bardzo duże poruszenie, ale również, niestety, zamieszanie. Sprawę z powiatu limanowskiego pilotowaną przez Fundację Zwierzęta Podhala z Zakopanego rozwiązała dopiero interwencja Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Działania trwały od piątku i zakończyły się w środę.

Pies wydostał się z piwnicy

Zaczęło się w piątek 15 października od rozpaczliwej interwencji dwóch mieszkanek powiatu limanowskiego (dane do wiadomości redakcji). - Widziałyśmy, że temu psu dzieje się krzywda. Był brudny, w odchodach, miał ranę na szyi. Jakimś cudem wydostał się z piwnicy, w której był przetrzymywany, co zauważyła moja koleżanka – relacjonuje nasza rozmówczyni. Jedna z nich negocjowała z Romami, by ci zrzekli się zwierzęcia, ale nie przyniosło to skutku. Nieoficjalnie wiadomo, że mieli oni prowadzić tzw. hodowlę w celu sprzedaży zwierzaków... Czujne mieszkanki zgłosiły sprawę do Fundacji Zwierzęta Podhala, do której udało im się dodzwonić. Tam polecono im, by zaalarmować miejscową policję.