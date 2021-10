Łącko. Posprzątali brzegi Dunajca wzdłuż trasy VeloDunajec. Wolontariusze w ramach "Dbamy o Sądeckie" zebrali 15 worków śmieci [ZDJĘCIA]

- Spacer był krótki, bo przemaszerowaliśmy ścieżką pieszo-rowerową niespełna dwa kilometry. Co kilka kroków był jednak konieczny postój, by do worków wrzucić butelkę, puszkę, czy plastikowe opakowanie. Znaleźliśmy również wiaderka, płytki, listwy budowalne oraz sporo... butów. Szkoda, że tak urokliwe miejsce na mapie Sądecczyzny jest zaśmiecane przez nieodpowiedzialne osoby - mówi Bartosz Niemiec, wolontariusz Fundacji Nowe Kierunki.