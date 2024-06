Lato nad Wisłą, Sołą, Dunajcem, Rabą czy Popradem. Tak kiedyś plażowano nad rzekami w Małopolsce. Zobacz archiwalne zdjęcia

Ulubione miejsca odpoczynku nad Wisłą, Sołą, Dunajcem, Skawą i Rabą

Dla wielu pokoleń brzegi rzek były naturalnymi miejscami letniego odpoczynku. Ludzie bawili się tam wówczas równie dobrze jak teraz na kąpieliskach, basenach czy aqua parkach.

Nad Wisłą ludzie plażowali od Krakowa do Oświęcimia Narodowe Archiwum Cyfrowe

Soła z kamienistą plażą pod zamkiem w Oświęcimiu była ulubionym miejscem odpoczynku Zbiory Łukasza Szymańskiego

Mieli swoje ulubione miejsca nad rzekami. Nad Wisłą plażowano od Oświęcimia do Krakowa, nad Skawą od Makowa Podhalańskiego przez Wadowice do Zatora, nad Sołą od Żywca przez Kęty do Oświęcimia.

Spływ kajakowy Dunajcem Narodowe Archiwum Cyfrowe

Szereg popularnych miejsc wypoczynku było nad górskimi rzekami Dunajcem czy Popradem.

Lato nad Popradem w Muszynie Narodowe Archiwum Cyfrowe

Niektórzy szukali bardziej ustronnych miejsc w poszukiwaniu jeszcze bliższego kontaktu z naturą. I tak nad plażach nad Sołą w Kętach pojawili się naturyści, czyli golasy jak nazywała okoliczna ludność.

Był czas, że nad Sołę w Kętach przyjeżdżały golasy z różnych stron Archiwum GK

Tak jak teraz popularne były spływy kajakami, łodziami czy statkami wycieczkowymi.

Nad Rabą też było wiele miejsc do plażowania Narodowe Archiwum Cyfrowe

