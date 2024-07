Ratownicy TOPR ewakuowali rannego spod Gerlacha. Mężczyzna spadł z wysokości

Akcje ratunkowe w Tatrach Słowackich z udziałem polskich ratowników miały miejsce w niedzielę 30 czerwca. Pomocy potrzebowali turyści wspinający się na Gerlach.

Najpierw nadeszło zgłoszenie od wspinaczy z tzw. drogi Martina na Gerlachu. 40-letni turysta upadł i doznał urazu głowy, kończyn górnych i dolnych. Na pomoc wezwany został słowacki śmigłowiec ratunkowy, a także Sokół polskiego TOPR.

- Niestety, ze względu na silne podmuchy wiatru, nie udało się dolecieć na miejsce. Ratownicy udali się do rannego mężczyzny na piechotę – informuje Horska Zachranna Służba.

Po zaopatrzeniu rannego, ratownicy HZS przenieśli go do Domu Śląskiego, skąd został przetransportowany do szpitala.

W trakcie trwającej akcji ratunkowej do HZS wpłynęło kolejne wezwanie o pomoc ze szlaku na Gerlach. Jeden ze słowackich wspinaczy, spadł z wysokości około 20 metrów i doznał poważnych obrażeń głowy, kręgosłupa i kończyn dolnych.