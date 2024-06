Rusza letni sezon na basenach i kąpieliskach: Zator, Olkusz, Chrzanów, Trzebinia, Osiek. Nowe atrakcje i ceny. Gdzie warto się wybrać?

Małopolska zachodnia. Rusza letni sezon na basenach i kąpieliskach. Nowe atrakcje i ceny. Gdzie warto się wybrać?

Nowe, letnie baseny i atrakcje w Małopolsce zachodniej

W regionie nie brakuje również letnich, otwartych basenów. Najwięcej atrakcji oferuje park wodny znajdujący się w Energylandii w Zatorze. Na terenie tej strefy znajduje się aż pięć basenów różnej głębokości, złociste plaże, pięć tysięcy leżaków i aż 36 zjeżdżalni, co stanowi największą ilość tego typu atrakcji w parkach wodnych w całej Polsce. Wstęp na teren całego parku w sezonie letnim kosztuje 199 zł, a ulgowy 149 zł i uprawnia do wejścia do całej Energylandii.

U podnóża gór w Andrychowie znajdują się letnie baseny o różnej głębokości, zjeżdżalnię i liczne wodotryski. W tygodniu za bilet normalny trzeba zapłacić 25 zł, a weekend 30 zł. Z letnich basenów można skorzystać także w Libiążu, gdzie poza głównym kąpieliskiem znajduje się także wodny plac zabaw. Tam bilet normalny kosztuje 15 zł, a ulgowe 5 i 10 zł. W te wakacje będzie można skorzystać również z nowego obiektu w regionie, czyli kompleksu letnich basenów w Chrzanowie na terenie odnowionego ośrodka na Kątach. Składa się on z trzech basenów o różnej głębokości. Znajdują się tam również zjeżdżalnie oraz wodny plac zabaw. Cena biletu normalnego od poniedziałku do piątku wynosi 17 zł, natomiast w sobotę-niedzielę 19 zł. Za bilet ulgowy analogicznie zapłacimy 13 i 15 zł.

Piękny kompleks letnich basenów znajduje się także w Osieku. To kąpielisko, gdzie można poczuć się jak na Hawajach. Do dyspozycji gości są baseny, zjeżdżalnia oraz wypożyczalnia rowerków wodnych. Działa tam także restauracja i hotel. Na ten prywatny ośrodek wstęp także nie jest tani. W tygodniu za bilet normalny trzeba zapłacić 40 zł, a w weekend 50 zł.

Trzy letnie baseny działać będą na terenie powiatu olkuskiego. W ośrodku Czarna Góra w Olkusz do dyspozycji kąpielowiczów będą m.in. basen sportowy, zjeżdżalnię, sztuczną rzekę oraz bicze wodne. Ponadto jeszcze w czerwcu otworzona zostanie wielka tężnia solankowa. Ceny biletów prezentują następująco: za normalny zapłacimy 15 i 19 zł (weekend), natomiast za ulgowy 7 i 8 zł. Piękny ośrodek znajduje się także w sąsiednim Bukownie. Tam również nie brakuje atrakcji w postaci zjeżdżalni, brodzika dla dzieci. Starsi mogą natomiast popływać w basenie sportowym. Do dyspozycji gości jest także m.in. boisko do gry w piłkę siatkową. Tam w tygodniu bilet normalny kosztuje 18 zł, natomiast w weekend 25 zł, dzieci i młodzież zapłacą 10 zł. Letni basen działa także w Wolbromiu. Tam miłośnicy wodnych atrakcji mogą liczyć na zastrzyk adrenaliny skacząc do wody z 10 metrowej wieży. Tam za bilet zapłacimy w tygodniu 14 zł, a w weekend 18 zł.