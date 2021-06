Lato pełne filmów. 21 projekcji w trzech lokalizacjach w Krakowie w ramach kina letniego

Prokocimskie Kino Plenerowe

Startujemy 2 lipca pod sceną plenerową w ogrodzie filii MDK przy ulicy Na Wrzosach. W każdy piątek lipca i sierpnia punktualnie o godz. 21 rozpoczną się projekcje kolejnych filmów. Na dobry początek familijna propozycja – "E.T." To klasyka filmu science fiction (aż cztery Oscary!), a zarazem jeden z najlepszych obrazów w reżyserii Stevena Spielberga. Stworzył on piękną opowieść o brzydkim, ale dobrym kosmicie, który trafia na Ziemię i nie potrafi wrócić do domu.

W kolejne piątki warto wybrać się na: "Sieranevadę", "Rzymskie wakacje", "Okno na podwórze", "Rejs", "Pół żartem, pół serio", "Seksmisję" i "Sing". Szczegółowy program dostępny na wydarzeniu na Facebooku: https://fb.me/e/14y4WLumj

Kino Letnie Muszla

Od 3 lipca polecamy zajrzeć w każdą sobotę do parku Decjusza, w okolice Autorskiej Galerii Rzeźby Bronisława Chromego. Seanse będą się rozpoczynać zawsze o godz. 21. Jako pierwszy zobaczymy film "Palm Springs". To historia beztroskiego Nylesa i zdeklarowanej singielki Sarah, którzy poznają się na weselu w tytułowym Palm Springs. Sztywna impreza niespodziewanie odsłania swój wybuchowy potencjał, kiedy okazuje się, że oboje zostali uwięzieni w pętli czasowej i w kółko przeżywają ten sam dzień.