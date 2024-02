Lawina w Tatrach. Narciarz spadł ok. 200 metrów. Doznał poważnego urazu uda

- O wypadku zaalarmowani zostaliśmy o godz. 17.20 przez świadka tego zdarzenia. Lawina zeszła w rejonie Szpiglasowego Wierchu w kierunku Dolinki Za Mnichem, czyli na stoku ekstremalnie stromym i ekstremalnie położonym – mówi Andrzej Maciata.

Lawina porwała jednego z narciarzy, który postanowił zjechać ze Szpiglasowego Wierchu. Drugi z narciarzy został powyżej obrywu śniegu.

- Mężczyzna porwany przeleciał ok. 200 metrów. Na szczęście był wyposażony w plecak wypornościowy, który uruchomił. Dzięki temu nie został zasypany. Doznał jednak poważnego urazu w postaci złamania szyjki kości udowej – mówi ratownik TOPR.

Mężczyzna nie został zasypany, jednak i tak miał dużo szczęścia, że w trakcie 300-metrowego upadku nie uderzył w skały, a tym samym nie doznał innych poważniejszych urazów.

Po wypadku drugi z narciarzy dojechał do poszkodowanego. Zaalarmowany został TOPR. Z uwagi na fakt, że wypadek lawinowy zdarzył się już po zachodzie słońca, nie można było wykorzystać śmigłowca w akcji ratunkowej. W góry ruszyło 16 ratowników. Ci dotarli do poszkodowanego o godz. 20.30. Po zabezpieczeniu termicznym rannego, zwieziono go w noszach do schroniska nad Morskim Okiem, skąd karetką został zabrany do szpitala w Zakopanem.