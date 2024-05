Lekarz na SOR przyjmował pacjentów po fentanylu? Do Szpitala Żeromskiego weszła policja z prokuraturą. Trwają przesłuchania Aleksandra Łabędź

W poniedziałek, 6 maja do jednego z krakowskich szpitali weszli policjanci i biegły. Miało to związek reportażem Mateusza Kudły z TVN24, który został opublikowany pod koniec kwietnia br. Na nagraniu widać jak lekarz z SOR-u Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie przyjmuje pacjentów, a do jego ręki jest podłączona kroplówka. Co w niej było? Według ustaleń reportera, pracownik szpitala miał zażywać fentanyl, o którego podanie poprosił wcześniej stażystkę. Prokurator Krzysztof Dratwa z Prokuratury Okręgowej w Krakowie poinformował nas, że aktualnie w tej sprawie prowadzone jest postępowanie, a pierwsze osoby już zostały przesłuchane.