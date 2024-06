Lexus prezydenta Krakowa wystawiony na sprzedaż. Cena wywoławcza 155 200 zł

To nie jest jednak pierwszy lexus prezydencki. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski w 2020 roku zamienił lexusa GS300H na inny model tej samej marki - Lexus ES 300h . Krakowski magistrat zapłacił za niego 74 tys. złotych (plus przekazanie dotychczas eksploatowanego samochodu w ramach rozliczenia). Został zakupiony w grudniu 2019 r.

Lexus na sprzedaż:

Marka i model: Lexus ES 300h.

2) Nr rejestracyjny: KR 6PJ66.

3) Nr VIN: JTHB21B1502066299.

4) Rok produkcji: 2019.

5) Rodzaj napędu: hybrydowy (benzyna + elektryczny) ze skrzynią automatyczną.

6) Pojemność silnika: 2487cm3.

7) Moc zespołu napędowego: 218 KM.

8) Rodzaj nadwozia: sedan 4-drzwiowy.

9) Data pierwszej rejestracji: 27.12.2019 r.

10) Przebieg na dzień publikacji ogłoszenia: 80 317 km.

11) Kolor: szary metaliczny.

12) Termin kolejnego wymaganego badania technicznego: 27.12.2024 r.

13) Pojazd w bardzo dobrym stanie technicznym, garażowany, niewymagający żadnych

napraw. Wizualnie stan dobry plus. Widoczne minimalne pojedyncze uszkodzenia

po gradzie na elementach chromowanych oraz dachu. Drobne odpryski na masce. Ocena

stanu technicznego samochodu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Wydziału

Obsługi Urzędu w wyznaczonych terminach oględzin samochodu.

14) Przeglądy i serwis wykonywane w ASO Lexus.

15) Na pojeździe odnotowano dwie szkody w części przedniej nadwozia. Szkody naprawiane

w ASO Lexus.

16) Dokumentacja serwisowa oraz zdjęcia szkód komunikacyjnych i kosztorysy do wglądu

w siedzibie Wydziału Obsługi Urzędu w wyznaczonych terminach oględzin samochodu.

17) Samochód posiada dwa komplety kół w bardzo dobrym stanie (letnie i zimowe).

18) Wersja wyposażenia Elegance (Business Edition) obejmuje:

- system ABS i ESP,

- asystent ruszania na wzniesieniu,

- czujniki ciśnienia kół,

- kamera cofania,

- klimatyzacja automatyczna 2-strefowa,

- elektrycznie regulowane i podgrzewane fotele przednie,

- elektrycznie regulowana kolumna kierownicy,

- poduszka powietrzna kierowcy i pasażera oraz poduszki powietrzne boczne przednie

i kurtyny powietrzne boczne,

- szyberdach,

- reflektory bi-led,

- czujniki parkowania przód i tył,

- nawigacja GPS,

- skórzana tapicerka,

- tempomat aktywny,

- światła drogowe adaptacyjne,

- asystent rozpoznawania znaków drogowych,

- asystent utrzymania pasa ruchu.

19) Samochód jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC dla pojazdów mechanicznych

do 31.12.2024 r.