Libiąż. Mieszkańcy protestują - Najpierw droga, później szukanie inwestora dla pokopalnianych terenów [ZDJĘCIA]

Libiąż. Mieszkańcy protestują - Najpierw droga, później szukanie inwestora dla pokopalnianych terenów

Ogromne emocje wzbudza zaprezentowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym uwzględniono tereny po oddziale Ruch II Kopalni Węgla Kamiennego "Janina" na obszarze libiąskiej dzielnicy Kosówki. Dopuszcza on na terenie tzw. Upadowej prowadzenie działalności mogącej zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Mieszkańcy wnieśli swoje uwagi do projektu. Nie zostały jednak one uwzględnione.

Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ograniczy możliwości zagospodarowania i wykorzystania terenu - podkreśla Jacek Latko.

Burmistrz zapewniał mieszkańców, że na tym terenie nie powstanie spalarnia, składowisko odpadów czy inne budzące obawy przedsięwzięcie. Dla całego obszaru bowiem objętego planem ustalono zakaz budowy zakładów i instalacji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, budowy instalacji zaliczanych do mogących spowodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska.