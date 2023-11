Liga Juniorów Starszych. Po meczu SMS Oświęcim przeciwko Beskidowi Andrychów już tylko jedna ekipa w lidze bez porażki. ZDJĘCIA

Trochę zamieszania przy pierwszym golu Beskidu Andrychów

Po nieudanym ofsajdzie miejscowych, lewą stroną urwał się Konrad Janusiewicz. Wpadł w pole karne i jego płaski strzał w dalszy róg znalazł drogę do siatki. Oświęcimianie reklamowali spalonego i ich nadzieje na uniknięcie najgorszego odżyły, kiedy asystent uniósł chorągiewkę do góry. Główny rozjemca gola anulował, co wywołało burzę na ławce andrychowian. Źle jednak odczytał intencję asystenta, zapraszającego kolegę na rozmowę. Chodziło o przekazanie informacji o ukaranie jednego z oświęcimian, który niepochlebnie wyrażał się o pracy rozjemcy. Kiedy wszystko zostało wyjaśnione, sędzia główny poprosił kapitanów obu ekip, żeby wyjaśnić całą sprawę, pokazać Mateuszowi Kowalikowi żółtą kartkę i wskazać na środek boiska.