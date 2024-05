Limanowa. Przystanek autobusowy na prywatnej działce. Miasto posprzątało, właścicielka zgłosiła kradzież Remigiusz Szurek

To kolejna odsłona bulwersującej sprawy dotyczącej niefortunnego przystanku autobusowego zlokalizowanego przy ul. Tarnowskiej w Limanowej. Miasto postawiło go na prywatnej działce, a właścicielka gruntu nie zamierza odpuszczać. We wtorek 23 kwietnia w godzinach przedpołudniowych pracownicy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Limanowej, działając na zlecenie limanowskiego Magistratu, uprzątnęli teren wokół przystanku. Właścicielka zgłosiła sprawę na policję, sprawa jest w toku.