Listopadowe premiery na platformie internetowej Play Kraków. Koncerty, spektakle i filmy

Wybitne kobiety, które osiągnęły sukces w Krakowie i są z tym miastem związane, opowiedzą o swoich dokonaniach, wyzwaniach i codzienności. To nowy cykl "Kraków miastem kobiet", który składa się z czterech odcinków, a jego celem jest poznanie zasłużonych i utytułowanych postaci, mogących zainspirować inne kobiety. Bohaterkami kolejnych odcinków będą: prof. Dorota Segda, dr hab. Anna Chrapusta, Marynia Gierat oraz Maria Sajdak.

Prawdziwą gratką będzie spektakl "Lilka, cud miłości", który pojawi się na platformie z okazji 130. rocznicy urodzin Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Partytura została rozpisana na pięć kobiet, które będąc różnymi wizerunkami tej samej osoby, starają się opowiedzieć o cząstce swojego życia. Każda z postaci pokazuje część skomplikowanego charakteru bohaterki. Uzmysławia, iż często stawał on na przeszkodzie szczerym zamiarom – wyrażenia miłości, poświęcenia i dobra – tworząc w oczach innych wizerunek kobiety dumnej, zdecydowanej i niezależnej.

„The Man With Night Sweats – Wyznania nosiciela HIV” to druga część trylogii o współczesnych mężczyznach, którego inicjatorem jest polsko-brytyjski duet – reżyser Krystian Lada i kompozytor Iain Bell. Zachęcamy do obejrzenia wyjątkowego spektaklu zrealizowanego w ramach Festiwalu Opera Rara, który bazuje na autobiograficznych wierszach brytyjskiego poety Thoma Gunna. W rolę bohatera monologu wciela się amerykański baryton Jarrett Ott.