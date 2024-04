Ludzie sportu w wyborach samorządowych. Kto zdobył mandat w Małopolsce?

Do rady gminy Biały Dunajec dostał się mieszkaniec tej miejscowości, mistrz świata w snowboardzie Oskar Kwiatkowski, natomiast bez powodzenia do rady powiatu tatrzańskiego startował były skoczek narciarski Wojciech Skupień.

Mandat radnego w Zakopanem zdobył też Szczepan Karpiel-Bułecka, mistrz Polski we freeskiingu, który walczył o głosy w KWW Przyjazne Zakopane (84 głosy - 3,44 procent). Prawo i Sprawiedliwość reprezentowała jedna z najlepszych alpejek w historii polskiego narciarstwa Małgorzata Tlałka-Długosz (132 głosy - 4,85 procent).

W wyborach rywalizowało wielu przedstawicieli żużla. W Tarnowie mandat uzyskał Piotr Wardzała, wychowanek Unii, który był kandydatem do Rady Miasta z list Koalicji Obywatelskiej. 20-latek kontynuuje rodzinne tradycje zarówno na torze, jak i w polityce. Co ciekawe, dopiero w czerwcu ubiegłego roku zdał egzamin na licencję żużlowca. By rozpocząć treningi na torze, musiał bowiem uzyskać pełnoletność, gdyż wcześniej zgody na uprawianie przez niego tej dyscypliny nie wyrażali rodzice.

A przecież ojcem Piotra jest Robert Wardzała, obecnie poseł na Sejm, który jako żużlowiec „Jaskółek” dwukrotnie zdobył drużynowe mistrzostwo Polski. Rodzinne szlaki w tym sporcie przecierał dziadek Piotra - Marian Wardzała, który po zakończeniu kariery został trenerem, a następnie był radnym miejskim. W ostatnich wyborach nie kandydował, przekazując pokoleniową pałeczkę wnukowi. Robert Wardzała też zaczynał swoją polityczną karierę od funkcji radnego w mieście, po czym został posłem z listy Platformy Obywatelskiej w latach 2011-2015 i jest nim w obecnej kadencji, od 15 października 2023 roku.