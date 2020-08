Łukasz Dudek, piłkarz ręczny MTS Chrzanów, ma zmiażdżoną dłoń, ale chce wrócić do sportu. Wesprzyj zbiórkę

- Łatka talizmanu przylgnęła do mnie dlatego, że ilekroć w poprzednich sezonach pojawiałem się na parkiecie, to drużyna wygrywała mecz ligowy - wspomina Łukasz Dudek, który po tygodniu od wypadku opuścił szpitalne mury.

Dla Łukasza Dudka miał to być trzeci sezon w seniorskiej drużynie. Wiązał z nim ambitne plany, zwłaszcza, że w letniej przerwie z zespołem MTS pożegnało się wielu „najemników”, co oznaczało „zielone światło” dla wychowanków. Młody lewoskrzydłowy, którego koledzy nazwali „talizmanem szczęścia”, liczył na większe zaangażowanie w mecze ligowe.

W tym roku pisał maturę. Podjął pracę w trzebińskiej fabryce styropianu. To był jego pierwszy miesiąc w pracy. - Paczka styropianu przechodząca przez prasę okazała się zbyt duża. Trzeba było ją wypchnąć - młody zawodnik MTS wyjawia okoliczności wypadku. - Mój doświadczony współpracownik powiedział mi, że prasa jest wyłączona, więc staraliśmy się wyjąć z niej paczkę. Okazało się, że prasa działała. Szczęście w nieszczęściu, że lewą dłoń miałem zaciśniętą w pięść, bo - gdybym płasko włożył rękę - zostałbym bez palców.

Na jednej operacji się nie skończy

Zawodnik MTS Chrzanów jest już po pierwszej operacji, ale za pięć tygodni czeka go kolejna, czyli wyciągnięcie drutów z dłoni. Dopiero potem będzie można mówić o rokowaniach odnośnie rehabilitacji. - Moje pierwsze pytanie do lekarzy brzmiało, jakie są szanse powrotu do czynnego uprawiania sportu – opowiada Łukasz Dudek. - Podobno niewielkie, ale jednak są. Lekarze twierdzą, że nie odzyskam stuprocentowej sprawności lewej dłoni. Mówią coś o poziomie 80 procent, ale trudno powiedzieć, co się za tym kryje. Sportowcy to twardzi ludzie i tak łatwo się nie poddają, zwłaszcza, jak ma się oparcie w kolegach z drużyny, którzy zorganizowali dla mnie w sieci publiczną zbiórkę na rehabilitację.