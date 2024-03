Łukasz Sołowiej: Czy czułem presję? Nie, czułem dużą odpowiedzialność

Presję może nie... Odpowiedzialność dużą. Bo mecz w drugiej połowie trochę się wyrównał, goniliśmy wynik, a dla nas każde punkty są ważne. Dlatego odpowiedzialność duża to jest odpowiednie określenie, jeśli chodzi o to, co czułem.

Na pewno mecz nam się trochę źle ułożył. Najpierw czerwona kartka, według mnie nie do końca słuszna, potem stracona bramka. Kultura gry Rakowa była po ich stronie, my w kompakcie nisko broniliśmy. I myślę, że kluczem było to, że dowieźliśmy, w cudzysłowie dowieźliśmy, ten wynik 0:1, że Raków nie strzelił drugiej bramki. Dzięki temu cały czas byliśmy w grze. Czerwona kartka na początku drugiej połowy wyrównała siły, no i mecz się zrobił wyrównany. Próbowaliśmy porozgrywać od tyłu, puścić tę grę cierpliwie. No i, dzięki Bogu, udało się. Punkt bezcenny, na pewno w końcowym rozrachunku będzie kluczowy.