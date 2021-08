Łukasz Wantuch: Jestem w konflikcie interesów, ale to konflikt z korzyścią dla miasta

Jest pan jednym z bardziej ekscentrycznych radnych, ze względu na różne, czasami dziwne pomysły. Były już kamery w sowach i solarne ścieżki rowerowe. Teraz na tapecie jest samochód napędzany elektryczną przyczepką oraz elektryczne autostrady. Co z tych wszelakich pomysłów udało się zrealizować? Bo ja kojarzę tylko jako sukces "Angielski 5 razy w tygodniu" i dostarczanie oczyszczaczy powietrza oraz ozonatorów do przedszkoli i szkół.

Zawsze tak jest, że porażki są bardziej widoczne niż sukcesy, a obu miałem sporo. Zwycięstwo ma wielu ojców, przegrana jest sierotą. Kto pamięta, że przeprowadzanie dzieci przed szkołami to mój projekt zakończony pełnym sukcesem? Jeżeli jednak chodzi o projekt dotyczący kamer, to moja całkowita porażka i się z tego wycofuję, nie zgłaszam już tego zadania do przyszłorocznego budżetu miasta. To moja największa porażka, ale nie z mojej winy. Jeden z wydziałów urzędu miasta wstrzymuje wszystkie działania dla techniki bezprzewodowej w kamerach. Nie da się ich przekonać. Będziemy mieć rocznie 7-8 zwykłych kamer monitoringu po 50-100 tys. zł sztuka z montażem, zamiast sieci nowoczesnych bezprzewodowych kamer.