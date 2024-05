Luksusowe hotele nad Jeziorem Rożnowskim piękne widoki i atrakcje. Popularne jezioro przyciąga wczasowiczów, to modna okolica pełna atrakcji

Atrakcje Jeziora Rożnowskiego

Jezioro Rożnowskie jest położone między Kurowem i Rożnowem. Podobnie jak sąsiadujące z nim Jezioro Czchowskie jest sztucznym zbiornikiem. Powstało w następstwie spiętrzenia wód Dunajca. To ostatnio bardzo modna okolica. Zobacz co warto zobaczyć. Kliknij w "galeria zdjęć"

W Znamirowicach (gm. Łososina Dolna) nad Jeziorem Rożnowskim powstał kompleks domków wraz ze strefą spa i restauracją. To nowoczesne miejsce, które z pewnością przyczyny się do rozwoju turystyki. Czy…

Bartkowa-Posadowa to wieś letniskowa, leżąca nad niewielką, spokojną zatoką Jeziora Rożnowskiego z plażą i łagodnym zejściem do linii brzegowej jeziora. Z uwagi na łagodne zejście do wody istnieją tu doskonałe warunki do kąpieli, do wędkarstwa oraz uprawiania sportów wodnych.