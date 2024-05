Czy Jezioro Rożnowskie doczeka się rekultywacji? Temat został poruszony w sejmie

Największą bolączką Jeziora Rożnowskiego są śmieci. To nie tylko odpady pozostawiane na brzegu przez turystów czy mieszkańców, ale także te, znajdujące się w zbiorniku. Szczególnie widoczne jest to po powodziach czy większych wezbraniach rzek. Co jakiś czas przeprowadzane są akcje sprzątania, ale to kropla w morzu potrzeb.