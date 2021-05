Lustracja kandydata na radnego z Wadowic. Były żołnierz zawodowy kłamcą lustracyjnym

Z uzasadnienia wyroku wynikało, że mężczyzna od 1984 r. był zawodowym wojskowym i służył w 36. Batalionie Radiotechnicznym w Węgrzcach koło Krakowa. Został pozyskany do współpracy 29 listopada 1986 r. przez oficera Wojskowej Służby Wewnętrznej, czyli kontrwywiadu wojskowego. Zainteresowano się nim w związku z kradzieżami w tej jednostce wojskowej.

- Faktycznie ginęła jakaś elektronika i doszło do przeszukań, w szafce mojej i kolegi ujawniono elementy elektroniki, ale nie taka, która zginęła. U kolegi odkryto jeszcze amunicje - opowiada Jerzy J. na korytarzu krakowskiego sądu. Sprawa rozeszła się po kościach, ale oficer kontrwywiadu zagroził mu utratą pracy i wyrzuceniem z armii. Nakłonił Jerzego J. do składania informacji na temat tego co się dzieje na terenie jednostki.