Małopolanie szykują się na wakacje, a koronawirus na... czwartą falę

Ekspert podkreśla, że większość przedsiębiorców krakowskich ma przygotowaną ofertę pod zagranicznych turystów.

- Anglik czy Niemiec bez problemu zapłaci 150 zł za zorganizowaną wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce. Krajowy turysta będzie wolał odwiedzić tę atrakcję na własną ręką, z uwagi na ograniczony budżet. Do tego wszystkiego zauważamy, że kurczą się grupy wycieczkowe. Jeszcze niedawno standardem było 50-osobowe grupy, aktualnie jest to grupa ok. 15 osobowa, To bardzo zły znak dla naszej branży. Musimy się zastanowić jak w obecnej sytuacji przyciągnąć zagranicznego turystę do Krakowa, który już nie jest takim tanim miastem dla obcokrajowców. Ceny usług idą w górę i inne europejskie miasta stają się poważną konkurencją – dodaje Marek.