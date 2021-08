Małopolska bez deklaracji anty-LGBT? Przekonamy się w przyszłym tygodniu

Przed radnymi wojewódzkimi KO był wicemarszałek województwa Tomasz Urynowicz. Głosował za przyjęciem deklaracji anty-LGBT, ale teraz chce jej unieważnienia. W poniedziałek (9 sierpnia) złożył w tej sprawie projekt uchwały. Tego samego dnia został przez marszałka Witolda Kozłowskiego odesłany na urlop.

We wtorek z kolei o wycofanie się z deklaracji „w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych” z 2019 r. zaapelowali prezydenci Krakowa, Oświęcimia i Tarnowa we wspólnym piśmie do władz samorządowych województwa. „Samorządowcy są zobowiązani do zapewnienia równego traktowania wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Mają obowiązek strzec praw człowieka zawartych w Konstytucji RP oraz ratyfikowanych przez Polskę umowach międzynarodowych i pracować na rzecz realizacji w praktyce powszechnej zasady równości” - przekonują w swoim apelu.