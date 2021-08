Czy sejmik unieważni deklarację anty-LGBT? Radni KO o miliardach euro i tolerancji, marszałek województwa o bezpieczeństwie i rodzinie

- To jest podstawowy powód. Ale jest również drugi: my się nie zgadzamy ideowo z tamtą deklaracją. Uważamy, że każdy człowiek, bez względu na pochodzenie, narodowość, rasę, na swoje przekonania, na orientację seksualną ma prawo do szczęścia, ma prawo być równo traktowany z wszystkimi innymi mieszkańcami, ma prawo ma być równoprawnym obywatelem, mieszkańcem Małopolski. Również każda osoba, która do Małopolski przyjeżdża, musi być w ten sposób traktowana - tłumaczył podczas środowej konferencji przewodniczący klubu radnych KO Jacek Krupa.