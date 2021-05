Małopolska czeka na obwodnice z rządowego programu. W Tarnowie budowa mogłaby ruszać, ale rząd nie może jej sfinansować w granicach miasta

Tarnowa chce obwodnicy, ale miasta na nią nie stać

W Tarnowie praktycznie wszystkie niezbędne pozwolenia do rozpoczęcia budowy wschodniej obwodnicy miasta, wraz z decyzją środowiskową, zostały już skompletowane. Przetarg można byłoby ogłosić w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Jednak zarówno Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jak i Ministerstwo Infrastruktury przekonują, że Tarnów - jako miasto na prawach powiatu - sam musi sfinansować budowę drogi na swoim terenie. To aż 56 procent długości blisko 7-kilometrowej drogi, co oznacza, że Tarnów – według szacunków GDDKiA – musiałby dołożyć do inwestycji ponad 300 milionów złotych.