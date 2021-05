Małopolska. Miliony złotych na placówki, w których seniorzy mogą liczyć na aktywizację

Branża gastronomiczna apeluje do premiera Morawieckiego o wsparcie i spełnienie obietnicy

Branża gastronomiczna apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego o spełnienie obietnicy związanej z dofinansowanie posiłków pracowniczych, co ma pozwolić dźwignąć się branży gastronomicznej z koronakryzysu. Jak przekonuje branża, samo odmrożenie gastronomii z końcem maja to za mało.