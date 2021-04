Małopolska. Tegoroczna majówka to nie będzie turystyczne święto. Branża ma nadzieję, że odbije się od dna w wakacje

Z kolei Michała Kaczkowskiego, właściciela krakowskiego biura podróży urlopwraju.pl. zauważa, że do tej pory nie ma dużego zainteresowanie rezerwacją wycieczek w okresie wakacyjnym.

- Jest zbyt duża niepewność, jeśli chodzi o to, co przyniesie pandemia za kilka miesięcy. Z drugiej strony widać, że ludzie są bardzo zmęczeni ciągłymi obostrzeniami i bardzo chcą odpocząć, a w Polsce nie ma szans na otwarcie hoteli i restauracji do 3 maja. Aktualnie najczęściej wybierane są pobyty w Egipcie i Turcji. Tygodniowy pobyt jednej osoby kosztuje tam ok. 1500-1800 zł – mówi właściciel biura.