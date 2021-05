Małopolska uchwała antysmogowa obroniła się. Jest nie do ruszenia

Uchwała antysmogowa dla Małopolski obowiązuje od lipca 2017 roku i wyznacza kolejne etapy walki o czyste powietrze. Na początku wprowadziła zakaz instalacji przestarzałych pieców węglowych, a także zakaz spalania węgla złej jakości, miałów, mułów i tzw. flotów. Kolejne kroki milowe to m.in. wymiana kopciuchów (czyli pieców, które nie spełniają wymogów co najmniej 3. klasy tzw. ekoprojektu) do końca roku 2022 oraz kotłów klasy 3. i 4. do końca 2026 roku. W realizacji uchwały, w tym pozyskaniu przez mieszkańców dotacji i ulg na wymianę pieców, pomaga przyjęty w roku 2020 Program Ochrony Powietrza dla Małopolski.

- To doskonała wiadomość. Nie mieliśmy wątpliwości, że małopolskie przepisy antysmogowe, które zresztą stały się wzorcem dla reszty kraju, są zgodne z prawem i pożytkiem publicznym. Orzeczenie najwyższej instancji tylko utwierdza nas w tym przekonaniu - komentuje wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.