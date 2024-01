WSA w Krakowie unieważnił uchwałę o strefie czystego transportu. Wyrok jest nieprawomocny. Co dalej?

- Dla nas jako przeciwników tej wersji SCT jest to sukces, ponieważ ona była zbyt antyspołeczna, uderzała nie tylko w mieszkańców Krakowa, ale też mieszkańców gmin ościennych, mieszkańców całej Małopolski, dlatego sąd zwrócił na to uwagę, że granice zostały zbyt restrykcyjnie określone jako obszar, a z drugiej strony zostały określone nieprecyzyjnie i stąd właśnie mamy unieważnienie SCT w Krakowie. Wyrok jest nieprawomocny, aczkolwiek myślę, że może on się utrzymać w wyższej instancji i myślę, że nie ma sensu robić bałaganu. Rządzący powinni pomyśleć nad bardziej społeczną wersją SCT jeśli faktycznie musi ona powstać, to trzeba to robić z umiarem i po konsultacjach społecznych - komentuje Bartłomiej Krzych z obywatelskiego komitetu Kraków dla kierowców.