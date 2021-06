Małopolska wspiera projekty kulturalne. Jak skorzystać z tych pieniędzy?

A to nie wszystko, z budżecie województwa na wsparcie kultury do końca roku czeka jeszcze spora pula funduszy, które można pozyskać biorąc udział w konkursach organizowanych przez Małopolskę.

- Właśnie zakończył się nabory do konkursów „Małopolskie Chóry - Małopolska Rozśpiewana”, gdzie do rozdysponowania jest 200 tys. zł, „Małopolskie Orkiestry Dęte” na który przeznaczona jest kwota 300 tys. zł, a także nabór do konkursu „Małopolska Pamięta”, którego budżet to 400 tys. zł - informuje Dawid Gleń, rzecznik UMWM.